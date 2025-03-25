В цикле «Новейшая история Кубани» рассказываем о ключевых событиях Краснодарского края каждого года нового тысячелетия. Так менялась наша Кубань. События 2000 года.
Кубань — 2000 год: Шоковая терапия в политике, энергетике, экономике
Вспоминаем, что было вчера, чтобы понять сегодня. Год 2000.
Шах. Рокировка. Мат.
Новый 2000 год под бой курантов принес всем россиянам, в том числе жителям Кубани, сюрприз вселенского масштаба: президент России Борис Ельцин сложил полномочия и передал правление страной премьер-министру Владимиру Путину.
Кубанские СМИ назвали это «гроссмейстерским ходом президента». Корреспондент «Краснодарских известий» Елена Крылова в своей статье «Шок — это по-нашему», комментируя это событие, оценила решение Бориса Ельцина как беспрецедентный поступок в истории передачи власти в России. По её мнению, «мы должны быть благодарны ему (Б. Н. Ельцину) за то, что он помог России покончить с тоталитарным прошлым».
Кубанцы отнеслись к переменам сдержано и продолжали жить своей «станичной» жизнью. Так, к примеру, большее впечатление на краснодарцев произвело открытие храма Рождества Христова в ЮМР.
Храм на бывшей окраине
В Великий Праздник Рождества Христова в Краснодаре состоялась первая служба в храме, возведенном на бывшей окраине города — в Юбилейном микрорайоне.
Рождественскую службу вместе с прихожанами отстоял мэр Краснодара Валерий Самойленко и другие официальные лица. Поздравил жителей Кубани с этим событием Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II.
Оно утонуло
Катастрофа, случившаяся 2 января с украинским судном, шедшим под камбоджийским флагом, осталась почти незамеченной жителями Кубани. Что значит крушение сухогруза в районе Джубги, когда еще не доедены новогодние салаты «Оливье», а в стране происходят глобальные потрясения?
Тем не менее с ушедшего на дно корабля, который вёз из Николаева в Поти фуражное зерно, силами Туапсинского управления ГО и ЧС была спасена вся украинская команда, а затонувшее судно стало притягательным объектом для дайверов.
Жизнь — театр
Перемены зачастую принимают курьёзный характер. Неравнодушные к истории кубанцы обратили внимание на несоответствие названия главной площади Краснодара и формирующейся новой действительности.
Площадь, которую большинство краснодарцев до сих пор называет «у здания с часами», исторически именовалась площадью Октябрьской революции. Наиболее активная общественность, возбуждённая восстановлением памятника 200-летию Кубанского казачьего войска, решила устранить это недоразумение, инициировав опрос жителей о переименовании географического объекта.
Предлагались разные названия: Казачья, Центральная, Екатерининская. На прошедшем 18 января 2000 года референдуме народ выбрал наиболее простое — Театральная. Чем подтвердил известную склонность кубанцев к приземлённому здравомыслию.
Перед выбором
В начале февраля 2000 года в Краснодарский край прибыл и. о. Президента России Владимир Путин.
«Высочайшие ожидания сограждан связаны с надеждой на прекращение унизительных поражений нашей страны: дипломатических, экономических, военных», — так откомментировал визит главы государства мэр Краснодара Валерий Самойленко.
По предварительным оценкам, 43 % жителей Кубани на тот момент считали, что Владимир Путин — «именно тот человек, который способен поднять экономику России».
12 февраля 2000 года Путин принял участие в работе Всероссийского совещания «О состоянии и неотложных мерах по стабилизации и развитию агропромышленного комплекса России», прошедшего в Каневском районе Краснодарского края. Президент дал установку на то, что «проблему собственности на землю нельзя политизировать, а нужно, чтобы на земле хозяйствовали эффективные собственники или землепользователи».
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«Веерное» отключение электроэнергии — система, при которой по определённому графику на несколько часов ежедневно обесточиваются целые районы городов, станиц и посёлков. Счастлив тот, кто об этом не знает. В 2000 году это никого не удивляло.
Основной поставщик электричества — АО «Кубаньэнерго» — объяснял это многомиллионными долгами потребителей и нехваткой ресурсов. Администрация края ссылалась на другие причины. К апрелю общий долг за электроэнергию в крае достиг 73 млн рублей. По меркам «нулевых» — катастрофическая сумма.
Основными должниками были местные и федеральные структуры и ЖКХ. К июлю 2000 года ситуация с отключением электроэнергии обострилась до предела. Руководители края призывали «Кубаньэнерго» «привести в порядок нормы снижения подачи электроэнергии».
Мэр Краснодара Валерий Самойленко связывал «отключение рубильников» с политическими причинами. В августе, в ответ на экстренную телеграмму, направленную краснодарским руководством в адрес администрации президента, был получен ответ: «Кардинальные меры по энергообеспечению Кубани будут приняты в течение ближайшей недели». Но система «веер» полностью ушла в прошлое только к концу 2001 года.
9 кандидатов в губернаторы
В сентябре Глава администрации Краснодарского края Николай Кондратенко, он же батька Кондрат, заявил о том, что «принял твёрдое решение не выдвигать свою кандидатуру на новый губернаторский срок, уступив эту дорогу молодому и прогрессивно мыслящему руководителю».
Край не то, чтобы замер в ожидании, но просто стал более заинтересованно следить за развитием событий. Тем более, что в стране в эту пору постепенно разворачивался процесс ограничения региональной вольницы — федеральный центр поступательно принялся превращать губернаторов, кое-где уже ощутивших себя самовластными князьями, в нормальных госслужащих.
Как управлять Краснодарским краем, знали все пять миллионов жителей, но заявить о своем несгибаемом намерении реализовать эти знания решились девять человек:
- атаман Великого Казачьего братства Виктор Коваленко
- депутат Государственной Думы Василий Тетерин
- житель Казани Дмитрий Бердников
- кладоискатель Юрий Харчук
- московский пенсионер Николай Дабижев
- профессор краснодарского юридического института МВД Александр Солдатов
- заместитель главврача Краснодарского муниципального лечебно-диагностического объединения Мартирос Оганесян
- генеральный директор ООО «Спецэнергосервис» Игорь Крамаренко
- председатель комитета по межнациональным отношениям Государственной Думы Александр Ткачев
Сейчас мало кто из жителей края вспомнит в лицо больше двух-трёх человек из этого списка, но и тогда большинство из кандидатов были никому в крае не известны.
Тем не менее избирательная компания обещала стать интересной и бурной.
Делу время
2000 год, начавшийся глобальными переменами в истории России, завершился значимым событием конкретно для Кубани.
3 декабря на выборах главы администрации Краснодарского края убедительную победу одержал Александр Ткачёв, набрав почти 82 % голосов избирателей.
«Я человек современный, — скромно заявил Александр Николаевич, — моя главная задача — сделать жизнь на Кубани лучше…»
Караван идет
В 2000 году компания «Филип Моррис», новый владелец краснодарской «табачки» — ОАО «Кубаньтабакпром», «возродила» ею же убитую табачную промышленность и довела производство сигарет до 31 млрд штук в год, став одной из бюджетообразующих структур Краснодара и края.
Злые языки шутили, что «опорой бюджета стала компания, торгующая раком лёгких». Однако это был шаг вперед после деиндустриализации 90-х и нескольких лет табачного дефицита.
По итогам года ОАО «Кубаньфарфор» увеличило объём выпуска продукции на 20 %. Для обеспечения роста новых проектов в 2000 году было решено ввести в строй две новых печи для производства фарфора и разжечь дополнительную электропечь на фаянсовом.
Завод «Ректинал», работавший более 50 лет, стал объектом пристального внимания общественности. Многочисленные заявления граждан в различные комитеты по охране окружающей среды о нарушении этим предприятием экологической обстановки привели к его закрытию. Через некоторое время на его месте было построено жилье.
Через Чибийский канал по территории Республики Адыгея был проложен 15-километровый участок объездной дороги — Южный обход Краснодара, обеспечивший значительную разгрузку транспортных потоков.
В районе поселка Белозёрного состоялось торжественное событие — сварка первого стыка газопровода Россия — Турция, получившего название «Голубой поток» и перекачавшего в Европу за четверть века более 400 млрд кубометров российского газа.
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