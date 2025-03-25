Кубань — 2000 год: Шоковая терапия в политике, энергетике, экономике

Кубанские СМИ назвали это «гроссмейстерским ходом президента». Корреспондент «Краснодарских известий» Елена Крылова в своей статье «Шок — это по-нашему», комментируя это событие, оценила решение Бориса Ельцина как беспрецедентный поступок в истории передачи власти в России. По её мнению, «мы должны быть благодарны ему (Б. Н. Ельцину) за то, что он помог России покончить с тоталитарным прошлым».

Кубанцы отнеслись к переменам сдержано и продолжали жить своей «станичной» жизнью. Так, к примеру, большее впечатление на краснодарцев произвело открытие храма Рождества Христова в ЮМР.