КТК возобновил работу ВПУ-1 в Новороссийске после проверки

После возобновления работы выносного причала Каспийский трубопроводный консорциум отгружает нефть с двух из трех ВПУ в терминале в Новороссийске.

О возобновлении работы ВПУ КТК-1 компания сообщила утром 9 апреля. Решение об этом принял ФАУ «Российский морской регистр судоходства» после внеочередной проверки.

Сейчас консорциум отгружает нефть через ВПУ-1 и ВПУ-3. О возобновлении работы выносного присланного устройства ВПУ -2 будет сообщено дополнительно, сообщает пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», КТК приостановил работу двух ВПУ в Новороссийске из-за нарушений. Каспийский Трубопроводный Консорциум временно вывел из эксплуатации два выносных причальных устройства после проверки Федеральной службы по надзору в сфере транспорта с 27 по 31 марта 2025 года, организованной в связи с ЧС после крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года.

По итогам инспекции КТК получил акт о проведении проверки, предписание об устранении выявленных нарушений и протокол о временном запрете деятельности на объектах ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-2. Кроме того, «Российский морской регистр судоходства» с 31 марта приостановил класс обоих выносных причальных устройств.

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