Суд Новороссийска обязал КТК выплатить 200 тыс. за нарушения при перевалке нефти

Сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере транспорта во время проверки объектов Морского терминала КТК выявили нарушения законодательства о соблюдении безопасности на инфраструктурных объектах водного транспорта Азово-Черноморского бассейна во время погрузки и разгрузки опасных грузов.

Надзорное ведомство проверило портовые сооружения КТК и их эксплуатацию, работу по погрузке и разгрузке нефти с танкеров в порту и с помощью трех выносных причальных устройств (ВПУ). Также проверили нормативные документы компании. Нарушения выявили в соблюдении требований при перевалке нефти при помощи ВПУ.

Возбудили дело об административном правонарушении по статьям о нарушении требований техрегламентов и об осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии.

Компании грозило 90 суток приостановления деятельности. Приморский районный суд оштрафовал АО «КТК-Р» на 200 тыс. рублей без административного приостановления работы ВПУ, а также обязал устранить нарушения до 30 июня, сообщает пресс-служба Каспийского Трубопроводного Консорциума в Telegram.

Читайте также: КТК приостановил работу двух ВПУ в Новороссийске из-за нарушений. Каспийский Трубопроводный Консорциум временно вывел из эксплуатации два выносных причальных устройства после проверки Федеральной службы по надзору в сфере транспорта с 27 по 31 марта 2025 года. Проверки проводятся в связи с ЧС после крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, которое привело к разливу нефтепродуктов.

По итогам инспекции КТК получил акт о проведении проверки, предписание об устранении выявленных нарушений и протокол о временном запрете деятельности на объектах ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-2. Кроме того, «Российский морской регистр судоходства» с 31 марта приостановил класс обоих выносных причальных устройств.

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