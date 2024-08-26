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Крупный пожар в районе Кипарисового озера в Анапе тушили почти 6 часов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/krupnyj-pozhar-v-rajone-kiparisovogo-ozera-v-anape-potushili-za-tri-chasa
Крупный пожар в районе Кипарисового озера в Анапе тушили почти 6 часов
Фото t.me/krd_klpc

Лесная подстилка загорелась 25 августа около 15:00 в районе села Сукко.

В 21:10 сотрудникам лесопожарного центра удалось ликвидировать лесной пожар на примерной площади 0,25 га.

В тушении пожара участвовали 30 человек и 11 единиц техники, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», информация о лесном пожаре в районе Кипарисового озера в селе Сукко поступила в МЧС 25 августа 15:35. Площадь возгорания составила 0,3 га. Тушение пожара осложнили жара и сильный ветер. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, виновных пока не нашли. В 18:10 пожар локализовали на площади 0,25 га. Болотные кипарисы не пострадали.

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