Крупный пожар в районе Кипарисового озера в Анапе тушили почти 6 часов

Лесная подстилка загорелась 25 августа около 15:00 в районе села Сукко.

В 21:10 сотрудникам лесопожарного центра удалось ликвидировать лесной пожар на примерной площади 0,25 га.

В тушении пожара участвовали 30 человек и 11 единиц техники, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», информация о лесном пожаре в районе Кипарисового озера в селе Сукко поступила в МЧС 25 августа 15:35. Площадь возгорания составила 0,3 га. Тушение пожара осложнили жара и сильный ветер. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, виновных пока не нашли. В 18:10 пожар локализовали на площади 0,25 га. Болотные кипарисы не пострадали.