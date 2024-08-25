Знаменитые болотные кипарисы не пострадали во время лесного пожара под Анапой

Лесная подстилка загорелась 25 августа около Кипарисового озера в районе села Сукко в Анапе.

По данным МЧС, в 18:10 пожар локализовали на площади 0,25 га.

В ликвидации возгорания участвуют 53 человека личного состава и 16 единиц техники. Болотные кипарисы не пострадали, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», информация о лесном пожаре в районе Кипарисового озера в селе Сукко поступила в МЧС 25 августа 15:35. Возгорание лесной подстилки произошло на территории Новороссийского лесничества, Анапского участкового лесничества. Площадь пожара составила 0,3 га. Тушение пожара осложнили жара и сильный ветер. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.