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Лес загорелся около Кипарисового озера в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/les-zagorelsya-okolo-kiparisovogo-ozera-v-anape
Лес загорелся около Кипарисового озера в Анапе
Фото t.me/anapaofficial

Информация о возгорании в леса в районе Кипарисового озера в селе Сукко поступила в МЧС 25 августа 15:35.

Пожарные расчеты и специалисты муниципальной службы спасения оперативно прибыли на место и в 15:43 приступили к тушению лесного пожара. Также на место прибыли сотрудники Новороссийского филиала краевого лесопожарного центра.

В настоящее время пожар локализован. Продолжается проливка лесной подстилки. Тушение пожара осложняет жаркая погода и сильный ветер. По предварительным данным, причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

К ликвидации возгорания привлечены 30 человек и 10 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации Анапы в Telegram.

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