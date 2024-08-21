Лес загорелся в труднодоступной горной местности Кавказского заповедника в Сочи

Лесной пожар произошел 21 августа около 15:00 в окрестностях поселка Эсто-Садок недалеко от Роза Хутор.

По данным МЧС, возгорание произошло, по предварительным данным, в труднодоступной местности на территории Кавказского заповедника.

«Принимаются меры по ликвидации огня, угрозы населенному пункту нет. Площадь пожара еще определяется, местность там труднодоступная. Предварительно, это территория заповедника, угрозы животным на данный момент нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Кавказском заповеднике сообщили о том, что место возгорания, предположительно, находится в районе гор Дзитаку — Перевальная. На этой территории нет пеших троп, а также там нет автомобильного подъезда. В настоящее время решается вопрос о применении спецтехники, сообщает ТАСС.

Читайте также: всю ночь тушили крупный лесной пожар в районе Голубой бухты в Геленджике.