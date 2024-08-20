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Всю ночь тушили крупный лесной пожар в районе Голубой бухты в Геленджике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vsyu-noch-tushili-krupnyj-lesnoj-pozhar-v-rajone-goluboj-buhty-v-gelendzhike
Всю ночь тушили крупный лесной пожар в районе Голубой бухты в Геленджике
Фото t.me/krd_klpc

Сообщение о задымлении в районе Голубой бухты со стороны леса поступило в диспетчерскую службу краевого лесопожарного центра вечером 19 августа.

Лесопожарные бригады геленджикского филиала обнаружили на месте возгорание сухой травы и приступили к тушению.

В 20:50 огонь локализовали на примерной площади 0,3 га, потушить лесной пожар удалось к 6:30 на той же площади. На месте работали 32 человека и 9 единиц техники.

«Неосторожное обращение с огнем, разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону», — сообщает пресс-служба краевого лесопожарного центра в Telegram.

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