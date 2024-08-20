Всю ночь тушили крупный лесной пожар в районе Голубой бухты в Геленджике

Сообщение о задымлении в районе Голубой бухты со стороны леса поступило в диспетчерскую службу краевого лесопожарного центра вечером 19 августа.

Лесопожарные бригады геленджикского филиала обнаружили на месте возгорание сухой травы и приступили к тушению.

В 20:50 огонь локализовали на примерной площади 0,3 га, потушить лесной пожар удалось к 6:30 на той же площади. На месте работали 32 человека и 9 единиц техники.

«Неосторожное обращение с огнем, разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону», — сообщает пресс-служба краевого лесопожарного центра в Telegram.

Читайте также: крупный лесной пожар произошел около Сосновки под Геленджиком.