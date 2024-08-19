Крупный лесной пожар произошел около Сосновки под Геленджиком

На пульт диспетчерской службы Краевого лесопожарного центра рано утром 19 августа поступило сообщение о задымлении со стороны леса на окраине Геленджика.

Для проверки информации на место выехала лесопожарная бригада Геленджикского филиала лесопожарного центра.

Пожарные прибыли на место и установили, что в районе Сосновки вдоль берега загорелась сухая трава. В 4:00 лесной пожар локализовали, в 9:45 — ликвидировали. Площадь возгорания составила 0,3 га.

В тушении лесного пожара участвовали 21 человек и 6 единиц техники, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

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