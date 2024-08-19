Мусор загорелся на площади 300 кв. метров около Тургеневского моста в Краснодаре

О возгорании на улице Кожевенной очевидцы сообщили вечером 18 августа в соцсетях.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 20:20. По прибытии на место происшествия спасатели установили, что произошло возгорание мусора. Огонь охватил 300 кв. метров.

Как рассказали очевидцы, из-за жаркой и сухой погоды пламя быстро распространялось. В 20:38 пожар удалось локализовать, а в 20:59 полностью ликвидировать. Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняют.

К тушению пожара привлекли 6 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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