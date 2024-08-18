Городские спасатели за неделю потушили 24 пожара в Краснодаре

В течение недели с 12 по 18 августа специалисты городской службы спасения Краснодара отработали 105 заявок о различных происшествиях.

Среди обращений было 24 пожара, в основном — горение мусора и травы. Самый крупный произошел в хуторе Октябрьском, загорелось 500 кв. м сухой травы. Кроме того, на прошедшей неделе в поселке Индустриальном потушили машину, которая воспламенилась прямо на дороге.

Также городские спасатели постоянно оказывают помощь полицейским и медикам в доступе в закрытые помещения, распиливают аварийные деревья и ветки. Важной частью работы краснодарской службы спасения является помощь попавшим в беду животным: на этой неделе достали провалившуюся в колодец собаку и застрявшего в окне 5 этажа кота, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Служба спасения напоминает: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому номеру 112.

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