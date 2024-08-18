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Заброшенная ферма горит на площади 1700 кв. метров в Гулькевичском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zabroshennaya-ferma-gorit-na-ploshhadi-1700-kv-metrov-v-gulkevichskom-rajone
Заброшенная ферма горит на площади 1700 кв. метров в Гулькевичском районе

Сообщение о пожаре поступило 18 августа в 14:08. Местные жители рассказали о том, что горят склады в поселке Венцы на территории промзоны.

В 14:15 на место происшествия прибыли первые пожарные подразделения. Огонь к тому времени охватил 1,7 тыс. кв. м построек и территории заброшенной фермы.

К тушению возгорания привлекли 13 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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