Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Шесть свиней погибли в перевернувшемся скотовозе в Гулькевичском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/shest-svinej-pogibli-v-perevernuvshemsya-skotovoze-v-gulkevichskom-rajone
Шесть свиней погибли в перевернувшемся скотовозе в Гулькевичском районе
Фото t.me/mvd_23

Авария произошла 18 августа в 10:50 на дороге Гулькевичи — Отрадо-Ольгинское.

По предварительным данным, 60-летний водитель КамАЗа, перевозивший свиней, не справился с управлением. В результате большегруз опрокинулся.

Шесть свиней в мобильном загоне погибли. Водитель скотовоза не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: лошадь погибла и несколько человек пострадали в ДТП в горах Адыгеи.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях