Шесть свиней погибли в перевернувшемся скотовозе в Гулькевичском районе

Авария произошла 18 августа в 10:50 на дороге Гулькевичи — Отрадо-Ольгинское.

По предварительным данным, 60-летний водитель КамАЗа, перевозивший свиней, не справился с управлением. В результате большегруз опрокинулся.

Шесть свиней в мобильном загоне погибли. Водитель скотовоза не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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