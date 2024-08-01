Лошадь погибла и несколько человек пострадали в ДТП в горах Адыгеи
Происшествия
01.08.2024 11:03
Авария произошла ночью 31 июля на 73 км трассы А-159 Подъезд к Кавказскому государственному заповеднику около села Хамышки.
По предварительным данным, 36-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа за рулем отечественной легковушки превысил скорость и врезался в лошадь, которая находилась на проезжей части. После столкновения машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.
В результате ДТП лошадь погибла на месте. Травмы получили водитель легковушки и двое его пассажиров — 33-летний житель Майкопа и 38-летний житель Кубани.
По факту ДТП проводится проверка. Подробности и обстоятельства происшествия выясняют, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.
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