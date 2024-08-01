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Лихач на самодельном карте наехал на ногу полицейскому в Майкопе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/lihach-na-samodelnom-karte-naehal-na-nogu-politsejskomu-v-majkope
Лихач на самодельном карте наехал на ногу полицейскому в Майкопе
Фото t.me/mediamvd

Молодого человека на самодельном трехколесном карте сняли на видео прохожие в Майкопе на пересечении улиц Хакурате и Прямой.

Водитель совершал опасные маневры и мешал другим участникам движения. Видеозапись передали в полицию.

На следующий день один из автоинспекторов, проезжая по городу на служебном автомобиле, заметил нарушителя. Полицейский остановился, вышел из машины и попытался задержать молодого человека. Тот начал движение, задел полицейского колесом и скрылся. Полицейский получил ушиб ноги.

Спустя некоторое время правоохранителям удалось задержать нарушителя. Им оказался 22-летний местный житель. Он признался в несоблюдении ПДД и рассказал, что собрал трехколесный карт с двигателем от мотоблока вместе со знакомыми в автосервисе.

У нарушителя изъяли карт и поместили на спецстоянку, а на него самого составили административные протоколы. По решению суда водитель проведет 10 суток под арестом и выплатит штраф. Административное расследование продолжается, сообщает «МВД Медиа».

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