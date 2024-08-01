Женщина погибла в массовом ДТП с фурой и 4 легковушками в Краснодарском крае

Авария со смертельным исходом произошла 1 августа около 5:00 на 84 км трассы Новороссийск — Керчь между хутором Белым и станицей Старотитаровской.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах, снятых из окна проезжающей мимо машины, виден опрокинувшийся в кювет грузовик и несколько разбитых легковых автомобилей. По словам очевидцев, обломки разлетелись по всей проезжей части.

«По предварительным данным, водитель Mazda выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовиком Scania, который перевозил масло. От удара Scania откинуло на полосу встречного движения, где произошло столкновение еще с тремя автомобилями HAVAL, BMW и Peugeot. В результате ДТП погибла пассажирка автомобиля Peugeot», — сообщила интернет-порталу «Кубань 24» ачальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Предварительно два человека с травмами доставлены для осмотра в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность объезда места аварии. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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