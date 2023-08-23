Крупный пожар в гаражном кооперативе Майкопа уничтожил 46 гаражей

Пожар в гаражном кооперативе в Майкопе полностью ликвидирован.

По данным источника в экстренных службах, также потушили пал сухой травы.

Огонь уничтожил 46 гаражей из 107. При пожарен никто не пострадал, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании сухой травы на пустыре в районе улицы Юннатов в Майкопе поступило днем 22 августа. Огонь перекинулся на гаражи. Пожару присвоили второй ранг. В 17:20 пожар локализовали, в 18:55 ликвидировали открытый огонь на общей площади 2,3 тыс. кв. м. Площадь пожара в гаражном кооперативе составила 1 тыс. кв. м. От пожара спасли 55 гаражных боксов и предотвратили распространение огня на площади 1,1 тыс. кв. м, а также на территорию открытой стоянки, административное здание и АЗС.