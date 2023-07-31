Грузинский порт Батуми исключили из списка стоянок круизного лайнера Astoria Grande из Сочи

Порт Батуми больше не числится в списке остановок маршрутов круизного лайнера Astoria Grande на официальном сайте генерального агентства по продаже круизов.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало. Также не сообщается, стали ли митинги в грузинской оппозиции причиной того, что лайнер больше не будет заходить в Батуми.

Грузинская оппозиция устроила акцию протеста рядом с портом в ночь на 31 июля. Протестующие считают, что заход в Батуми круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту является нарушением международных санкций. При этом судно находится под флагом Палау и не подпадает под санкции, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», представили грузинской оппозиции высказали недовольство из-за захода Astoria Grande с россиянами на борту в порт Батуми. По их словам, большинство пассажиров лайнера нарушают действующий в стране закон «Об оккупации» из-за того, что они считают действия РФ в Южной Осетии и Абхазии вполне нормальными. Вечером 30 июля началась акция протеста против прибывающего из России круизного лайнера Astoria Grande.