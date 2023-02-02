Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Краснодарский край занял 2 место в РФ по продажам средств для повышения потенции

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-zanyal-2-mesto-v-rf-po-prodazham-sredstv-dlya-povysheniya-potentsii
Краснодарский край занял 2 место в РФ по продажам средств для повышения потенции
Фото unsplash.com

Согласно исследованию компании товарной маркировки «Честный знак», в России в 2022 году продали 9,4 млн упаковок средств для повышения потенции на общую сумму 7,3 млрд рублей.

Чаще всего эти препараты покупали в Санкт-Петербурге. За год там приобрели 218 упаковок на 1 тыс. взрослых мужчин. Второе место с результатом 210 упаковок на 1 тыс. мужчин разделили Кубань, Московская область и Камчатский край. Бронзу рейтинга получила Москва — 205 упаковок.

Также в топ-5 вошли Тюменская и Новосибирская область — 200 упаковок и 196 упаковок соответственно, пишут «Известия».

На статистику продаж в Краснодарском крае мог повлиять большой турпоток. В 2022 году курорты Кубани приняли 17,4 млн туристов.

Читайте также: Краснодарский край вошел в тройку самых курящих регионов ЮФО.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
В Сириусе с 1 февраля закрылся отель «Имеретинский»
В Сириусе с 1 февраля закрылся отель «Имеретинский»
Проезд по трассе М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара будет платным
Проезд по трассе М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара будет платным
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Стеклянную посуду, оружие и украшения возрастом 2 тыс. лет нашли в могильнике под Анапой
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. Житель Каневского района получил 15 лет колонии за двойное убийство, изготовление и хранение взрывчатки
  5. Два вида яда нашли в крови собак, погибших в СНТ на Ростовском шоссе в Краснодаре
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях