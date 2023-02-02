Краснодарский край занял 2 место в РФ по продажам средств для повышения потенции
Общество
02.02.2023 11:10
Согласно исследованию компании товарной маркировки «Честный знак», в России в 2022 году продали 9,4 млн упаковок средств для повышения потенции на общую сумму 7,3 млрд рублей.
Чаще всего эти препараты покупали в Санкт-Петербурге. За год там приобрели 218 упаковок на 1 тыс. взрослых мужчин. Второе место с результатом 210 упаковок на 1 тыс. мужчин разделили Кубань, Московская область и Камчатский край. Бронзу рейтинга получила Москва — 205 упаковок.
Также в топ-5 вошли Тюменская и Новосибирская область — 200 упаковок и 196 упаковок соответственно, пишут «Известия».
На статистику продаж в Краснодарском крае мог повлиять большой турпоток. В 2022 году курорты Кубани приняли 17,4 млн туристов.
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