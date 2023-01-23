Краснодарский край вошел в тройку самых курящих регионов ЮФО

Такие данные приводит Центр развития перспективных технологий по итогам прошедшего года.

В 2022 году на 1 тыс. взрослых жителей Кубани продали 59,2 тыс. пачек сигарет. Среди регионов ЮФО по этому показателю выше только Крым — 71, 2 тыс. пачек и Севастополь — 64,9 тыс. пачек.

По популярность папирос в ЮФО Краснодарский край так же занял третье место с показателем 29,8 пачки, по популярности сигарилл четвертое место — 1 тыс. пачек.

При этом по популярности сигарет в России Кубань занимает 37 место, сообщает «РБК Краснодар».

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