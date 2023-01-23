Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Краснодарский край вошел в тройку самых курящих регионов ЮФО

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-voshel-v-trojku-samyh-kuryashhih-regionov-yufo
Краснодарский край вошел в тройку самых курящих регионов ЮФО
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Такие данные приводит Центр развития перспективных технологий по итогам прошедшего года.

В 2022 году на 1 тыс. взрослых жителей Кубани продали 59,2 тыс. пачек сигарет. Среди регионов ЮФО по этому показателю выше только Крым — 71, 2 тыс. пачек и Севастополь — 64,9 тыс. пачек.

По популярность папирос в ЮФО Краснодарский край так же занял третье место с показателем 29,8 пачки, по популярности сигарилл четвертое место — 1 тыс. пачек.

При этом по популярности сигарет в России Кубань занимает 37 место, сообщает «РБК Краснодар».

Читайте также: акцизы на сигареты и жидкости для вейпов вырастут в России. Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в Налоговый кодекс РФ о повышении с 1 марта акцизов на сигареты, папиросы и жидкости для вейпов на 2-11%.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Мужчина избил девушку из-за неформальной прически на улице в Краснодаре. Видео
Мужчина избил девушку из-за неформальной прически на улице в Краснодаре. Видео
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
После жесткой посадки воздушного шара в Сочи на организаторов прогулки завели дело
После жесткой посадки воздушного шара в Сочи на организаторов прогулки завели дело
Пассажиры поврежденного круизного лайнера Astoria Grande вернутся в Сочи самолетами
Пассажиры поврежденного круизного лайнера Astoria Grande вернутся в Сочи самолетами
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
  2. Сухогруз RIO в Кабардинке: от судна остался один лишь корпус
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. Погибающего в реке лебедя спасли жители Краснодара
  5. В Краснодаре к концу года достроят восьмиэтажный деловой центр около Всесвятского кладбища
  6. Более 70 тыс. пассажиров перевезли паромы через Керченский пролив
Прямой эфир
Мы в соцсетях