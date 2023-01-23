Краснодарский край вошел в тройку самых курящих регионов ЮФО
Экономика
23.01.2023 18:06
Такие данные приводит Центр развития перспективных технологий по итогам прошедшего года.
В 2022 году на 1 тыс. взрослых жителей Кубани продали 59,2 тыс. пачек сигарет. Среди регионов ЮФО по этому показателю выше только Крым — 71, 2 тыс. пачек и Севастополь — 64,9 тыс. пачек.
По популярность папирос в ЮФО Краснодарский край так же занял третье место с показателем 29,8 пачки, по популярности сигарилл четвертое место — 1 тыс. пачек.
При этом по популярности сигарет в России Кубань занимает 37 место, сообщает «РБК Краснодар».
Читайте также: акцизы на сигареты и жидкости для вейпов вырастут в России. Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в Налоговый кодекс РФ о повышении с 1 марта акцизов на сигареты, папиросы и жидкости для вейпов на 2-11%.
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