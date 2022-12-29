Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Кондратьев: курорты Кубани приняли 17,4 млн туристов в 2022 году

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-kurorty-kubani-prinyali-17-4-mln-turistov-v-2022-godu
Кондратьев: курорты Кубани приняли 17,4 млн туристов в 2022 году
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал на итоговом планерном совещании.

По словам губернатора, несмотря на ограничения работы аэропортов, количество туристов превысило допандемийный уровень.

«С начала года Краснодарский край принял уже 17,4 млн туристов. Наша задача двигаться вперед — обеспечить дальнейшее увеличение турпотока. Отдыхающие должны захотеть вернуться к нам, а для этого необходимо создать соответствующие условия, повышать качество услуг. Сегодня у нас в стройке находится 39 отелей. Часть из них начали возводить в этом году благодаря тому, что мы внесли изменения в правила застройки в зоне 500 м от побережья Черного моря», — сказал Кондратьев.

Курорты Кубани являются крупной точкой роста экономики края, добавил губернатор. В этом году в регионе подписали 17 инвестсоглашений почти на 170 млрд рублей, а инвестпортфель курортной отрасли вырос в 15 раз по сравнению с 2020 годом.

Вице-губернатор Александр Руппель отметил, что в крае продолжают наращивать номерной фонд и расширять ассортимент туристских продуктов. Кроме того, расширяется сеть канатных дорог.

«Благодаря консолидации всех сил мы провели год успешно. Внедрили стандарты «все включено» и «ультра все включено», отработали систему аттестации экскурсоводов. Также в этом году восстановили сеть туристических маршрутов: запустили проект «Большая Кубанская тропа», паспортизировали 43 маршрута. К этому сезону подготовили и оснастили девять новых туристических маршрутов в пяти муниципалитетах края и в следующем году эту работу продолжим», — цитирует Александра Руппеля пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Кондратьев рассказал о разработке генпланов прибрежных городов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
В Тихорецке 20 человек эвакуировали при пожаре во Дворце Культуры
В Тихорецке 20 человек эвакуировали при пожаре во Дворце Культуры
Житель Краснодара на грузовике насмерть сбил подростка и скрылся с места ДТП в Адыгее
Житель Краснодара на грузовике насмерть сбил подростка и скрылся с места ДТП в Адыгее
Черный пиар: акция «Третий гроб в подарок» возмутила жителей Краснодара
Черный пиар: акция «Третий гроб в подарок» возмутила жителей Краснодара
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. «Третий гроб в подарок»: полиция Краснодара начала проверку странной акции
  2. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  3. Министр финансов РФ: инфляция в стране по итогам года составит порядка 12%
  4. Горный шаттл из аэропорта в Красную Поляну запустили в Сочи
  5. Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки на Западном обходе в Краснодаре
  6. Генконсульство Турции перенесут из Новороссийска в Краснодар в 2023 году
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях