Кондратьев: курорты Кубани приняли 17,4 млн туристов в 2022 году

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал на итоговом планерном совещании.

По словам губернатора, несмотря на ограничения работы аэропортов, количество туристов превысило допандемийный уровень.

«С начала года Краснодарский край принял уже 17,4 млн туристов. Наша задача двигаться вперед — обеспечить дальнейшее увеличение турпотока. Отдыхающие должны захотеть вернуться к нам, а для этого необходимо создать соответствующие условия, повышать качество услуг. Сегодня у нас в стройке находится 39 отелей. Часть из них начали возводить в этом году благодаря тому, что мы внесли изменения в правила застройки в зоне 500 м от побережья Черного моря», — сказал Кондратьев.

Курорты Кубани являются крупной точкой роста экономики края, добавил губернатор. В этом году в регионе подписали 17 инвестсоглашений почти на 170 млрд рублей, а инвестпортфель курортной отрасли вырос в 15 раз по сравнению с 2020 годом.

Вице-губернатор Александр Руппель отметил, что в крае продолжают наращивать номерной фонд и расширять ассортимент туристских продуктов. Кроме того, расширяется сеть канатных дорог.

«Благодаря консолидации всех сил мы провели год успешно. Внедрили стандарты «все включено» и «ультра все включено», отработали систему аттестации экскурсоводов. Также в этом году восстановили сеть туристических маршрутов: запустили проект «Большая Кубанская тропа», паспортизировали 43 маршрута. К этому сезону подготовили и оснастили девять новых туристических маршрутов в пяти муниципалитетах края и в следующем году эту работу продолжим», — цитирует Александра Руппеля пресс-служба администрации Краснодарского края.

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