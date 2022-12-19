Кондратьев: новые генпланы позволят сохранить курортный потенциал Краснодарского края

О разработке генпланов прибрежных городов 19 декабря рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани подчеркнул необходимость формирования комфортной для жизни городской среды и решения основных проблем курортных городов. В их числе он назвал нехватку соцобъектов и зеленых зон, а также перегруженность транспортных путей.

«Нам необходимо сформировать комфортную для жизни городскую среду, сохранить природные богатства, создать новые скверы и парки, школы, детские сады, спортивные объекты. Генеральные планы направлены на решение именно этих вопросов. Особенно это касается курортных территорий, где комплексная застройка выходит на первый план, в том числе и для сохранения туристического потенциала. Сегодня новые генпланы уже утвердили в Анапе, Геленджике и Горячем Ключе. Но работы в этом направлении все еще много, есть и проблемные моменты. Проекты продолжают разрабатывать в Сочи и Новороссийске, поселениях Туапсинского района», — сказал Кондратьев.

Разработку генпланов ведет НИИ Перспективного градостроительства из Санкт-Петербурга. Перед утверждением документов проводят публичные слушания.

На время разработки генпланов в Туапсинском районе, Сочи и Новороссийске ограничена выдача разрешений на строительство. Исключение действует только для проектов комплексного развития территорий.

Генпланы исключают застройку лесных массивов, не допускают утрату особо ценных земель, предлагают новые градостроительные решения. Особое внимание уделено развитию ж/д, морского, воздушного и автотранспорта, а также строительству пересадочных узлов и перехватывающих парковок.

Чтобы сформировать архитектурный облик прибрежных территорий, регламентировали высоту зданий в зависимости от их удаленности от береговой полосы. От первой к третьей линии этажность увеличивается. За счет этого городская застройка становится более сбалансированной, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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