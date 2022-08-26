Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Краснодарский край поможет построить три школы в Харьковской области

Общество
26.08.2022 13:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-pomozhet-postroit-tri-shkoly-v-harkovskoj-oblasti
Краснодарский край поможет построить три школы в Харьковской области
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом рассказал председатель совета министров Харьковской области, бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

К строительству трех новых школ на месте разрушенных планируют приступить в следующем году.

«К сожалению, на территории Харьковской области целенаправленными артиллерийскими ударами был разрушен ряд школ. По трем школам принято решение о новом строительстве, оно начнется в следующем году», — сказал Алексеенко.

Он также рассказал, что необходимо восстановить теплоснабжение в разрушенных и поврежденных объектах. Кубань окажет помощь в реконструкции порядка 15 котельных, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 19 августа Андрей Алексеенко покинул пост мэра Краснодара. В этот же день он возглавил совет министров подконтрольной РФ части Харьковской области.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
МВД: перестрелка в Лермонтово произошла из-за бытового конфликта, пострадали трое
МВД: перестрелка в Лермонтово произошла из-за бытового конфликта, пострадали трое
В соцсетях появилась еще одна видеозапись драки со стрельбой в Лермонтово
В соцсетях появилась еще одна видеозапись драки со стрельбой в Лермонтово
Соцсети: стрельбе в Лермонтово предшествовала потасовка на набережной
Соцсети: стрельбе в Лермонтово предшествовала потасовка на набережной
В Туапсинском районе на улице рядом с гостиницей произошла массовая перестрелка
В Туапсинском районе на улице рядом с гостиницей произошла массовая перестрелка
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  2. В Славянске-на-Кубани на перекрестке иномарка опрокинула маршрутку
  3. Кубанское казачье войско выступило против концерта певицы Manizha на фестивале в Усть-Лабинске
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Адлерском районе Сочи сгорел барак площадью 150 кв. метров
  6. Краснодарский театр драмы в сентябре представит макротрагикомедию «Космос»
Прямой эфир
Мы в соцсетях