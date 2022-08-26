Краснодарский край поможет построить три школы в Харьковской области

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом рассказал председатель совета министров Харьковской области, бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

К строительству трех новых школ на месте разрушенных планируют приступить в следующем году.

«К сожалению, на территории Харьковской области целенаправленными артиллерийскими ударами был разрушен ряд школ. По трем школам принято решение о новом строительстве, оно начнется в следующем году», — сказал Алексеенко.

Он также рассказал, что необходимо восстановить теплоснабжение в разрушенных и поврежденных объектах. Кубань окажет помощь в реконструкции порядка 15 котельных, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 19 августа Андрей Алексеенко покинул пост мэра Краснодара. В этот же день он возглавил совет министров подконтрольной РФ части Харьковской области.