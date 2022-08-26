Краснодарский край поможет построить три школы в Харьковской области
Общество
26.08.2022 13:11
Об этом рассказал председатель совета министров Харьковской области, бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко.
К строительству трех новых школ на месте разрушенных планируют приступить в следующем году.
«К сожалению, на территории Харьковской области целенаправленными артиллерийскими ударами был разрушен ряд школ. По трем школам принято решение о новом строительстве, оно начнется в следующем году», — сказал Алексеенко.
Он также рассказал, что необходимо восстановить теплоснабжение в разрушенных и поврежденных объектах. Кубань окажет помощь в реконструкции порядка 15 котельных, пишет «Коммерсантъ».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 19 августа Андрей Алексеенко покинул пост мэра Краснодара. В этот же день он возглавил совет министров подконтрольной РФ части Харьковской области.
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