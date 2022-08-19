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Экс-мэр Краснодара возглавил совет министров подконтрольной РФ части Харьковской области

Политика
19.08.2022 12:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-mer-krasnodara-vozglavil-sovet-ministrov-podkontrolnoj-rf-chasti-harkovskoj-oblasti
Экс-мэр Краснодара возглавил совет министров подконтрольной РФ части Харьковской области

Об этом стало известно 19 августа. На подконтрольной РФ части Харьковской области сформировали Совет министров. Его возглавил Андрей Алексеенко.

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