Экс-мэр Краснодара возглавил совет министров подконтрольной РФ части Харьковской области
Политика
19.08.2022 12:56
Об этом стало известно 19 августа. На подконтрольной РФ части Харьковской области сформировали Совет министров. Его возглавил Андрей Алексеенко.
Новость дополняется.
Популярные новости
- Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
- Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
- В Керчи сработали системы противовоздушной обороны
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами, слышны взрывы
- В Краснодаре пенсионерка передала заключенному в СИЗО накачанные наркотиками апельсины