Краснодарский край направил в Херсонскую область более 10 тонн гуманитарной помощи

Гуманитарную помощь по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева направили в Скадовский и Голопристанский районы Херсонской области.

Сбор помощи организовал департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края. Жителям передали консервы, крупы, хлебобулочные и макаронные изделия, чай и кофе, подсолнечное масло. А также собрали газовые баллоны, белье, стиральный порошок, посуду, резиновые сапоги, влажные салфетки.

Ранее администрация региона направила в Херсонскую область еще 10 т гуманитарной помощи. Продукты и предметы первой необходимости доставили в пункты временного размещения пострадавших от затопления в Скадовский и Голопристанский районы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по поручению президента России создана комплексная программа социально-экономического развития новых субъектов. Краснодарский край оказывает помощь подшефному региону — Херсонской области. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 10 июня посетил подшефный регион и оценил ход ремонтных работ на соцобъектах в Херсонской области, которые восстанавливает краснодарская Региональная Строительная Компания.