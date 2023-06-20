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Краснодарский край направил в Херсонскую область более 10 тонн гуманитарной помощи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-napravil-v-hersonskuyu-oblast-bolee-10-tonn-gumanitarnoj-pomoshhi
Краснодарский край направил в Херсонскую область более 10 тонн гуманитарной помощи
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Гуманитарную помощь по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева направили в Скадовский и Голопристанский районы Херсонской области.

Сбор помощи организовал департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края. Жителям передали консервы, крупы, хлебобулочные и макаронные изделия, чай и кофе, подсолнечное масло. А также собрали газовые баллоны, белье, стиральный порошок, посуду, резиновые сапоги, влажные салфетки.

Ранее администрация региона направила в Херсонскую область еще 10 т гуманитарной помощи. Продукты и предметы первой необходимости доставили в пункты временного размещения пострадавших от затопления в Скадовский и Голопристанский районы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по поручению президента России создана комплексная программа социально-экономического развития новых субъектов. Краснодарский край оказывает помощь подшефному региону — Херсонской области. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 10 июня посетил подшефный регион и оценил ход ремонтных работ на соцобъектах в Херсонской области, которые восстанавливает краснодарская Региональная Строительная Компания.

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