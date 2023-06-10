Кондратьев посетил Херсонскую область

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 10 июня оценил ход ремонтных работ на соцобъектах в Херсонской области, которые восстанавливает краснодарская Региональная Строительная Компания.

По поручению президента России создана комплексная программа социально-экономического развития новых субъектов. Краснодарский край оказывает помощь подшефному региону — Херсонской области. В Геническе восстанавливают две школы. Еще одну школу ремонтируют в поселке городского типа Новотроицкое.

Вениамин Кондратьев, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и руководителем областного правительства Андрей Алексеенко посетили школы, в которых идет ремонт. Эти школы построили в 1960-80-х годах. С тех пор капремонт в зданиях не проводили.

«Сейчас полностью обновляем коммуникации, занимаемся отделкой и благоустройством пришкольной территории. К 1 сентября основной фронт работ должен быть выполнен. Все, что не будет мешать учебному процессу — закончим до конца года. Особое внимание спортзалам — не везде они есть. В ДСЮШР удалось побывать на тренировке. Поговорили с юными спортсменами — глаза горят энтузиазмом и соревновательным азартом, а условий для занятий массовым спортом — нет. Поэтому решили в школах, не только капитально отремонтировать внутренние помещения, но и оборудовать современные уличные спортплощадки, с зонами для игровых видов спорта и воркаута», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

В поселке Новотроицкое Вениамин Кондратьев посетил стройплощадку нового корпуса местной школы № 1. Кроме строительства нового корпуса, ремонтируют старый. Глава региона обсудил с руководством школы строительство открытой спортплощадки.

Школу № 3 в Геническе построили в 1985 году. До прошлого года школу ни разу капитально не ремонтировали. Сейчас тут идет ремонт, после чего установят новую спортплощадку.

Еще одна школа в городе, которую помогает восстанавливать Кубань —школа № 4. В 2017 году школе исполнилось 115 лет. Здесь меняют напольное покрытие, ремонтируют крышу и внутренние помещения. Губернатор Кубани подчеркнул важность качественного благоустройства и озеленения пришкольных территорий, после чего посетил детскую спортшколу Геническа и пообщался со спортсменами и тренерами.

Также Вениамин Кондратьев оценил ход восстановительных работ в центральной районной больнице Геническа.

«Районной больнице в Геническе более 100 лет, основные корпуса — 1960-70-х годов. По словам местных жителей, ни о какой модернизации с тех пор речи не шло. Сегодня там принимают сложных пациентов, поэтому и условия нужно создавать соответствующие. В первую очередь, капитально отремонтируем обветшавшие здания. Эти работы планируем закончить тоже до конца этого года», — написал Вениамин Кондратьев.

Сейчас в отделениях больницы идут демонтажные работы. В дальнейшем здесь планируют заменить коммуникации, отремонтировать внутренние помещения и кровлю, обустроить пандусы. Завершить капремонт больницы планируют до конца 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 10 т гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения направила в Херсонскую область администрация Краснодарского края. Сбор помощи для пострадавших от затопления в Херсонской области организовали по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. К отправке готовят следующую партию гуманитарного груза весом более 30 т.