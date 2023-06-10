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Более 10 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения направила в Херсонскую область администрация Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-10-tonn-gumanitarnoj-pomoshhi-dlya-postradavshih-ot-navodneniya-napravila-v-hersonskuyu-oblast-administratsiya-kubani
Более 10 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения направила в Херсонскую область администрация Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сбор помощи для пострадавших от затопления в Херсонской области организовали по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Для людей, находящихся в зоне подтопления, собрали все необходимое: консервы, питьевую воду, кофе, резиновые сапоги, зажигалки, антисептики и предметы гигиены. Всего в пункты временного размещения пострадавших от затопления в Скадовский и Голопристанский районы Херсонской области доставили более 10 т продовольственных и непродовольственных товаров.

Сбор гуманитарной помощи организовали департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края совместно с департаментом промышленности и торговли Херсонской области.

К отправке готовят следующую партию гуманитарного груза весом более 30 т. Кроме воды и консервов в нее войдут хлеб, крупы, макароны, колбасные изделия, масло, чай.

В список непродовольственных товаров добавят портативные газовые и электроплиты, посуду, белье, свечи и спички, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 6 июня, около 2:00, обстрелом ВСУ была повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В Херсонской области из-за крупного наводнения эвакуировали 4 тыс. человек.

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