Краснодарский краевой суд в августе пересмотрит дело о выплате 304 млн рублей Луизе Ахеджак
Общество
20.06.2023 09:21
Юристы считают, что после нового рассмотрения дела дочь бывшего вице-губернатора Кубани может получить компенсацию.
В 304 млн рублей истица оценила невозможность использования принадлежащего ей земельного участка площадью 1,6 га на Затоне.
Заседание по делу Луизы Ахеджак и мэрии Краснодара назначено на 29 августа, сообщает «Коммерсантъ-Кубань».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на земельном участке в районе Затона, который ранее принадлежал вице-губернатору Краснодарского края Мурату Ахеджаку, находятся два жилых дома площадью 1,3 тыс. и 306 кв. м и два административно-бытовых корпуса площадью 16,6 тыс. и 297 кв. м.
В мае 2023 года суд направил на новое рассмотрение дело о передаче усадьбы Ахеджака на Затоне мэрии Краснодара.