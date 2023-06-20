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Краснодарский краевой суд в августе пересмотрит дело о выплате 304 млн рублей Луизе Ахеджак

Общество
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Краснодарский краевой суд в августе пересмотрит дело о выплате 304 млн рублей Луизе Ахеджак
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Юристы считают, что после нового рассмотрения дела дочь бывшего вице-губернатора Кубани может получить компенсацию.

В 304 млн рублей истица оценила невозможность использования принадлежащего ей земельного участка площадью 1,6 га на Затоне.

Заседание по делу Луизы Ахеджак и мэрии Краснодара назначено на 29 августа, сообщает «Коммерсантъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на земельном участке в районе Затона, который ранее принадлежал вице-губернатору Краснодарского края Мурату Ахеджаку, находятся два жилых дома площадью 1,3 тыс. и 306 кв. м и два административно-бытовых корпуса площадью 16,6 тыс. и 297 кв. м.

В мае 2023 года суд направил на новое рассмотрение дело о передаче усадьбы Ахеджака на Затоне мэрии Краснодара.

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