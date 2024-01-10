Кран с отказавшими тормозами устроил массовую аварию с 14 машинами в Геленджике

Массовая авария произошла 10 января 18:45 на улице Новороссийской в городе-курорте.

По предварительным данным, у автокрана отказали тормоза, он потерял управление и повредил 14 автомобилей.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, спасатели управления ГО и ЧС, пожарная служба и скорая помощь. Водителю автокрана на месте оказывают медпомощь. Остальные участники аварии, по предварительным данным, не пострадали. Движение по улице Новороссийской ограничено, сообщает пресс-служба администрации Геленджика в Telegram.

По данным ГИБДД, автокран ехал вниз по улице Новороссийской в сторону переулка Геленджикского.

«В результате аварии повреждено 6 транспортных средств. Предварительно, один человек получил травмы. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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