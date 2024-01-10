Мэр Геленджика: в массовом ДТП с автокраном пострадали три человека

Массовая авария произошла вечером 10 января на улице Новороссийской в Геленджике.

По предварительными данным, ДТП спровоцировал водитель автокрана, который не справился с управлением из-за неисправности тормозов автомобиля.

В полиции уточнили, что произошли три отдельных аварии, в них повреждено 13 автомобилей. Возле дома № 169 на улице Новороссийской автокран повредил 3 машины — ГАЗ, Audi A6 и HyundaiCreta. Далее в районе дома № 136 на улице Новороссийской неуправляемый кран столкнулся с Mitsubishi Outlander, который ехал во встречном направлении. После этого кран продолжил движение вниз по направлению к улице Островского и столкнулся с еще 8 легковушками: Volkswagen, Renault, Nissan, Hyundai, Skoda, «Лада» и двумя Kia.

Инспекторы устанавливают других участников дорожного движения, чьи машины получили механические повреждения, пытаясь избежать столкновения со спецтранспортом, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

На место массовой аварии выехал мэр Геленджика Алексей Богодистов.

«Трем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Проезжую часть в ближайшие часы полицейские откроют. Сейчас важно максимально оперативно расчистить улицы. Коммунальщики помогают растащить пострадавшую технику, убрать мусор», — написал мэр города-курорта в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автокран с отказавшими тормозами устроил массовую аварию с 14 машинами в Геленджике.