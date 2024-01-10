Пассажир легковушки скончался после ДТП с КамАЗом в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла 9 января около 15:00 на 8 км автодороги Белореченск — Нижневеденеевский.

Предварительно, 21-летний водитель автомобиля Lada Kalina не справился с управлением на скользкой дороге и после заноса врезался в КамАЗ с полуприцепом, которым управлял 34-летний мужчина.

В результате ДТП 18-летний пассажир легковушки умер в больнице от полученных травм. Водитель Lada и двое его несовершеннолетних пассажира в возрасте 15 и 17 лет получили серьезные травмы, их госпитализировали.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: в Краснодарском крае ищут водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся. Дорожное происшествие случилось еще 29 декабря около 1:00 на 1448 км федеральной трассы М-4 «Дон» в районе поселка Бжид.