В Краснодарском крае ищут водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся

Дорожное происшествие случилось еще 29 декабря около 1:00 на 1448 км федеральной трассы М-4 «Дон» в районе поселка Бжид.

В ту ночь неустановленный водитель на неустановленном автомобиле сбил 46-летнего мужчину, который стоял на проезжей части. В результате ДТП пешеход скончался на месте от полученных травм.

Предположительно, водитель мог ехать на автомобиле Honda Civik, выпущенном до 2005 года. Всех, кто знает что-либо об этом происшествии, просят сообщить в полицию по телефонам: 102, 112 или 8 (86167) 2-28-40, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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