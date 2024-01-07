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Иномарка сбила пенсионера и рухнула в реку в Туапсе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-sbila-pensionera-i-ruhnula-v-reku-v-tuapse-postradali-dva-cheloveka
Иномарка сбила пенсионера и рухнула в реку в Туапсе
Фото t.me/gibdd123region

Авария, в которой получили травмы два человека, произошла в Туапсе 5 января около 16:40.

По предварительным данным, 77-летний водитель Honda на большой скорости выезжал с прилегающей территории. Он не учел интенсивность движения и врезался в стоящий ВАЗ-21103, а после сбил 68-летнего мужчину, который стоял рядом с отечественным автомобилем.

После этого иномарка продолжила движение, снесла металлическое ограждение и упала в реку. В результате ДТП пострадали пешеход и водитель Honda . Их доставили в больницу с травмами, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: водитель иномарки погиб в лобовом ДТП при неудачном обгоне на Кубани.

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