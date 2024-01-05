Водитель иномарки погиб в лобовом ДТП при неудачном обгоне на Кубани

Смертельное ДТП произошло 4 января около 20:00 на 136 км+750 м трассы «Краснодар — Кропоткин».

По предварительным данным, водитель автомобиля KIA не успел завершить обгон и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Mercedes под управлением 32-летнего водителя.

В результате аварии водитель KIA погиб на месте, а также пострадал несовершеннолетний пассажир Mercedes. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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