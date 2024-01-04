Водитель иномарки насмерть сбил мужчину на трассе в Краснодарском крае

ДТП со смертельным исходом произошло утром 4 января на федеральной автодороге А-146 около станицы Северской.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Almera допустил наезд на 29-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в непредназначенном для этого месте.

В результате ДТП пешеход погиб на месте от полученных травм. По данному факту полиция проводит проверку. Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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