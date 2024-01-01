Машина насмерть сбила мальчика за несколько часов до Нового года в Белореченске
Происшествия
01.01.2024 12:25
Смертельная авария произошла 31 декабря 2023 года на улице Ленина в Белореченске.
По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «Лада Приора» сбил 14-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП мальчик погиб, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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