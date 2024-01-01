Машина насмерть сбила мальчика за несколько часов до Нового года в Белореченске

Смертельная авария произошла 31 декабря 2023 года на улице Ленина в Белореченске.

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «Лада Приора» сбил 14-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП мальчик погиб, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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