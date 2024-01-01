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На Кубани в канун Нового года водитель иномарки сбил насмерть женщину и скрылся

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-v-kanun-novogo-goda-voditel-inomarki-sbil-nasmert-zhenshhinu-i-skrylsya
На Кубани в канун Нового года водитель иномарки сбил насмерть женщину и скрылся
Фото t.me/gibdd123dinskaya

Смертельная авария произошла 31 декабря около 22:25 на 2-м километре трассы Динская — Пластуновская» в Динском районе.

По предварительным данным, неустановленный водитель на автомобиле марки Skoda Rapid с госномером Р 751 МН 198 сбил женщину, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП женщина-пешеход погибла, а водитель скрылся с места аварии.

Очевидцев аварии или граждан, обладающих информацией о личности водителя, просят позвонить в ГИБДД Динского района по телефону 8 (918) 477-63-09, сообщает Telegram-канал ведомства.

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