Мотоциклист разбился насмерть из-за водителя, нарушившего правила в Краснодаре

Смертельная авария произошла вечером 30 декабря на перекрестке улиц Мачуги и Благоева.

По предварительным данным, мотоцикл Honda столкнулся с «Ладой Грантой», водитель которой при перестроении не убедился в безопасности своего маневра.

30-летний мотоциклист скончался на месте аварии.

«В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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