Мотоциклист разбился насмерть из-за водителя, нарушившего правила в Краснодаре
Происшествия
31.12.2023 14:25
Смертельная авария произошла вечером 30 декабря на перекрестке улиц Мачуги и Благоева.
По предварительным данным, мотоцикл Honda столкнулся с «Ладой Грантой», водитель которой при перестроении не убедился в безопасности своего маневра.
30-летний мотоциклист скончался на месте аварии.
«В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
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