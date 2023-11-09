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Мотоциклист погиб в ДТП с иномаркой на перекрестке в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mototsiklist-pogib-v-dtp-s-inomarkoj-na-perekrestke-v-krasnodarskom-krae
Мотоциклист погиб в ДТП с иномаркой на перекрестке в Краснодарском крае
Фото Госавтоинспекции Кубани

Смертельная авария произошла 8 ноября около 15:00 в Белореченском районе на 43 км автодороги Майкоп — Адыгейск — Усть-Лабинск — Кореновск.

Предварительно, 71-летний водитель автомобиля Kia Rio не предоставил преимущество в движении 50-летнему водителю мотоцикла BMW на перекрестке неравнозначных дорог и столкнулся с ним.

В результате ДТП мотоциклист погиб на месте от полученных травм. Водитель иномарки получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: водитель иномарки снес спортивный мотоцикл с двумя школьниками в Краснодарском крае. Дорожное происшествие случилось вечером 8 ноября в поселке Мостовском.

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