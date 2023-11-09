Мотоциклист погиб в ДТП с иномаркой на перекрестке в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла 8 ноября около 15:00 в Белореченском районе на 43 км автодороги Майкоп — Адыгейск — Усть-Лабинск — Кореновск.

Предварительно, 71-летний водитель автомобиля Kia Rio не предоставил преимущество в движении 50-летнему водителю мотоцикла BMW на перекрестке неравнозначных дорог и столкнулся с ним.

В результате ДТП мотоциклист погиб на месте от полученных травм. Водитель иномарки получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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