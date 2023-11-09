Водитель иномарки снес спортивный мотоцикл с двумя школьниками на Кубани
Происшествия
09.11.2023 12:24
Дорожное происшествие случилось вечером 8 ноября в поселке Мостовском.
По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota при движении от обочины не предоставил преимущество спортивному мотоцикла, за рулем которого был 15-летний школьник, и столкнулся с ним.
В результате аварии юный мотоциклист и его несовершеннолетний пассажир получили травмы, пишет газета «Предгорье».
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