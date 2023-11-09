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Водитель иномарки снес спортивный мотоцикл с двумя школьниками на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-inomarki-snes-sportivnyj-mototsikl-s-dvumya-shkolnikami-na-kubani
Водитель иномарки снес спортивный мотоцикл с двумя школьниками на Кубани
Фото газеты "Предгорье"

Дорожное происшествие случилось вечером 8 ноября в поселке Мостовском.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota при движении от обочины не предоставил преимущество спортивному мотоцикла, за рулем которого был 15-летний школьник, и столкнулся с ним.

В результате аварии юный мотоциклист и его несовершеннолетний пассажир получили травмы, пишет газета «Предгорье».

Читайте также: водитель ВАЗа на большой скорости снес подростков на мотоциклах в Краснодарском крае. Серьезная авария произошла 7 ноября около 21:00 в станице Переясловской на улице Красной.

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