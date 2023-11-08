Водитель ВАЗа на большой скорости снес школьников на мотоциклах на Кубани

Серьезная авария произошла 7 ноября около 21:00 в станице Переясловской на улице Красной.

Предварительно, 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 при повороте налево столкнулся с двумя мотоциклами, которыми управляли подростки в возрасте 15 и 16 лет.

В результате ДТП несовершеннолетние водители мотоциклов получили различные травмы, их госпитализировали в местную больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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