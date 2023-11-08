Женщина погибла за рулем ВАЗ-2109 в лобовом ДТП с BMW под Краснодаром

Смертельная авария произошла 7 ноября около 16:00 на 25 км автодороги Краснодар — Ейск в Динском районе.

Предварительно, 53-летний водитель автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль ВАЗ-2109 под управлением 38-летней женщины.

В результате ДТП водитель «девятки» погибла на месте от полученных травм. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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