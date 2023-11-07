Шесть человек погибли в ДТП за праздничные выходные в Краснодарском крае

Длинные выходные в честь Дня народного единства длились по всей России с 4 по 6 ноября. В эти дни на дорогах Кубани заметно увеличился трафик автомобилей.

Всего с 3 по 6 ноября в Краснодарском крае зафиксировали 63 ДТП, в которых погибли 6 человек и еще 76 получили различные травмы.

Из-за выезда на полосу встречного движения произошло 4 ДТП, по причине нарушения скоростного режима — 8 аварий, а из-за несоблюдения очередности проезда случилось 7 ДТП.

За прошедшие праздничные выходные в регионе водители 18 раз наехали на пешеходов. В результате двое человек погибли и еще 17 получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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