Три машины поочередно наехали на пешехода в Краснодарском крае, мужчина погиб

Смертельная авария произошла 5 ноября около 6:00 в районе 3 км трассы Крымск — Аккерменка.

По предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля Daewoo сбил 34-летнего пешехода на проезжей части. Мужчину откинуло на встречную полосу, где на него наехал автомобиль Hyundai, за рулем которого был 61-летний водитель. После этого на пешехода наехал третий автомобиль — Honda под управлением 36-летнего водителя.

В результате аварии пешеход скончался на месте от полученных травм до приезда скорой помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: водитель кроссовера насмерть сбил пенсионерку в Анапе.