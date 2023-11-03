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Водитель кроссовера насмерть сбил пенсионерку в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-krossovera-nasmert-sbil-pensionerku-v-anape
Водитель кроссовера насмерть сбил пенсионерку в Анапе
Фото Госавтоинспекции Кубани

ДТП со смертельным исходом произошло 2 ноября около 20:00 на Пионерском проспекте возле Grand Hotel Anapa.

Предварительно, 50-летний водитель автомобиля Hyundai Creta наехал на 66-летнюю женщину, переходившую проезжую часть в непредназначенном для этого месте.

В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы, ее госпитализировали. Через несколько часов она умерла в больнице от полученных травм. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

В местных пабликах появилась информация, что сбитая пенсионерка переходила дорогу на Пионерском проспекте, находясь в алкогольном опьянении.

Читайте также: девушка на Matiz сбила пенсионерку на пешеходном переходе в Армавире. Дорожное происшествие случилось 1 ноября около 10:00 на улице Комсомольской.

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