Водитель кроссовера насмерть сбил пенсионерку в Анапе

ДТП со смертельным исходом произошло 2 ноября около 20:00 на Пионерском проспекте возле Grand Hotel Anapa.

Предварительно, 50-летний водитель автомобиля Hyundai Creta наехал на 66-летнюю женщину, переходившую проезжую часть в непредназначенном для этого месте.

В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы, ее госпитализировали. Через несколько часов она умерла в больнице от полученных травм. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

В местных пабликах появилась информация, что сбитая пенсионерка переходила дорогу на Пионерском проспекте, находясь в алкогольном опьянении.

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