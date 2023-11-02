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Девушка на Matiz сбила пенсионерку на пешеходном переходе в Армавире

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/devushka-na-matiz-sbila-pensionerku-na-peshehodnom-perehode-v-armavire
Девушка на Matiz сбила пенсионерку на пешеходном переходе в Армавире
Фото Госавтоинспекции Кубани

Дорожное происшествие случилось 1 ноября около 10:00 на улице Комсомольской.

Предварительно, 31-летняя девушка ехала на автомобиле Daewoo Matiz и наехала на 68-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пенсионерка получила различные травмы, ее госпитализировали. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: в Сочи рейсовый автобус сбил женщину возле остановки. ДТП произошло утром 2 ноября на Курортном проспекте в районе остановки санатория имени Ворошилова.

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