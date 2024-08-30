Корни без воды: кипарисы в озере Сукко под Анапой снова обнесут ограждением

Сейчас на кипарисовом озере без воды остались корни деревьев. Теперь их могут повредить туристы, которые любят фотографироваться у памятника природы.

Некоторые туристы заходят в зону природного заповедника, несмотря на объявления о запрете из громкоговорителя и соответствующие вывески. Часть отдыхающих здесь поделилась, что просто не слышала этого предупреждения или не обращала на него внимания.

— Мы здесь первый раз. Не знаем, должны ли быть оголены корни или нет. Поэтому близко подходим.

Туристы могут повредить корни экзотических деревьев, поэтому, чтобы нарушений здесь не было, скоро установят ограждение.

«Совместно с арендатором прилегающей территории 3 сентября будут приняты меры о восстановлении забора. Будут и дополнительные информационные полотна», — сообщает начальник четвертого территориального отдела управления ООПТ Краснодарского края Сергей Пашкин.

При этом обмеление даже на руку биологам. Кипарисы — редкое растение, и сами по себе в озере не появляются. Их крошечная поросль всегда погибает в воде. Поэтому период засухи решили использовать для спасения потомства и перевезли ростки в питомник. Через пару лет их можно будет пересаживать отсюда на постоянное место.

«В заповедные зоны — поселок Утриш, Сукко. И на территории, где повышенная влажность. Так же, как и старые кипарисы, будут радовать местных жителей и гостей», — говорит главный агроном АО «Зеленстрой» Андрей Коваленко.

По словам агронома, кипарисы — неприхотливые деревья. Главное вовремя их поливать и удобрять. Всего в питомнике собрали около 150 саженцев.

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