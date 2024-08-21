Краснодарское водохранилище сильно обмелело из-за аномальной засухи

Сухая и жарка погода на Кубани установилась с начала июля. Продолжительных дождей летом практически не было.

Аномальная засуха заметно повлияла на уровень воды в Краснодарском водохранилище.

По данным Кубанского БВУ на 8:00 21 августа, объем воды в Краснодарском водохранилище составляет 172 млн кубометров. Общая емкость чаши водоема — 2794 млн кубометров, а свободная емкость — 2622 млн кубометров. Таким образом, Краснодарское водохранилище сейчас заполнено лишь на 6,5%.

Приток воды в Краснодарское водохранилище — 58 м3/сек, а сброс — 81 м3/сек. Уровень воды 25,67 метров при нормальном подпорном уровне в 32,75 метров.

Чрезвычайных ситуаций на водных объектах в зоне деятельности Кубанского БВУ за последние сутки не зафиксировали.

Очевидцы рассказали в социальных сетях, что сейчас на обмелевшем дне Краснодарского водохранилища можно увидеть снаряды времен Великой Отечественной войны и старинные артефакты.

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