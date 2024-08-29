Не хватает для полива: из-за засухи река Кубань обмелела в Краснодаре

Жители краевой столицы обеспокоены, что из-за резкого падения уровня воды в реке может погибнуть рыба.

Обмеление реки Кубань сейчас видно невооруженным глазом. К примеру там, где раньше пришвартовывались небольшие корабли, теперь можно пройти пешком. Появилось множество островков суши. Также весь мусор, который был вод водой, теперь лежит на берегу.

— Гуляешь по набережной и сразу чувствуешь неприятные запахи, видишь эту некрасивую картину.

Река Кубань питается комплексно: в основном за счет атмосферных осадков, а также подземных водных источников и таяния ледников. Нынешнее обмеление в реке нельзя назвать рекордным или аномальным, отметили специалисты. К такой ситуации привела засушливая весна и лето. Но с количеством воды сокращается и численность речных обитателей.

«Южное расположение и высокий уровень солнечной вентиляции, конечно же, подразумевает и значительный уровень испарения влаги. Таких явлений с низким уровнем воды в водотоке избежать невозможно, потому что это закономерность», — говорит заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ Алексей Абрамчук.

Екатерина Ковалева работает экскурсоводом на прогулочном катере около пяти лет. Она рассказала, что в детстве гуляла здесь с родителями, с отцом ходила на рыбалку, поэтому о закономерностях реки Кубань знает.

«Такая ситуация происходит каждые три–четыре года. То есть у нас уровень воды доходит до технического минимума. Когда закончится зимний сезон, когда ледник начнет таять на Эльбрусе, у нас увеличится объем воды в реке», — рассказывает экскурсовод Екатерина Ковалева.

Однако недостаток воды влияет на урожайность. Например, для рисоводов река Кубань и Краснодарское водохранилище обеспечивает сейчас не более 15% поливной нормы. В этом году в крае засеяли 117 тыс. га рисовых чеков, и для таких площадей воды не хватает.

«Дождей не было. И в начале третьей декады августа подача воды на рисовые системы была прекращена. Если в начале сентября пройдут дожди, то ущерб будет минимальным», — сообщает заместитель директора Федерального научного центра риса Виктор Ковалев.

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