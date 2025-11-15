Кондратьев пожелал сборной России по футболу победы в игре с Чили

В Сочи на стадионе «Фишт» вечером 15 ноября состоится международный товарищеский матч между сборной России и национальной командой Чили.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев напомнил, что это вторая встреча команд за всю историю. В прошлый раз футболисты стран встречались 8 лет назад. Тогда матч завершился ничьей.

«Наш олимпийский объект по-прежнему принимает спортивные события мирового уровня. Желаю сборной России победы, а зрителям и болельщикам — интересной игры и ярких эмоций», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи латиноамериканцы проведут две игры — 15 ноября с Россией, а 18 ноября с Перу.

Матч сборной России с Чили начнется в субботу в 18:00. Перед ним, с 16:00, на стадионе «Фишт» проведут масштабный футбольный праздник. Гости смогут принять участие в конкурсах и розыгрышах, а также встретиться с легендами футбола — бывшими игроками сборной России Романом Павлюченко, Егором Титовым, Дмитрием Аленичевым и Маринато Гилерме. С футболистами можно будет сфотографироваться и получить автограф.

